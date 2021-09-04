Министр утверждает, что реставрацию не делали из-за промедления с переездом Национального дома органной и камерной музыки и обвиняет столичные власти.

Орган, который сгорел в костеле Святого Николая в Киеве, нуждался в соответствующем ремонте, но осложняла работы неопределенность относительно пребывания Дома органной и камерной музыки в этом здании.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале.

"В Доме должна была уже начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по тендерам, поэтому процесс был отложен. Относительно внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и Домом органной музыки, относительно того, как можно пользоваться органом. Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем", - рассказал министр.

Как отметил Ткаченко, орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено ввиду закона Об охране культурного и исторического наследия, а еще и крайне опасно.

"Наконец-то была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. К этому существует соответствующий указ президента и решение правительства. Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали, орган сгорел", - констатировал министр.

По его словам, дополнительно в конструкции самого органа невозможно установить защитные металлические конструкции для электроприводов.

Читайте такжеПожар в костеле Святого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган (фото)"Вероятное замыкание произошло (впрочем окончательное решение еще за экспертами), именно внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке и начала репетиций. Сам орган преимущественно состоит из шестиметровых деревянных конструкций, и только благодаря немедленной реакции ГСЧС мы имеем сохраненный костел, а не сожженный Notre Dame", - отметил Ткаченко.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: сгорел орган

Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Он начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью сгорел орган.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ). Предварительная причина пожара - короткое замыкание в органе.

Министерство культуры и информационной политики начало оценивать повреждения костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

В Украине начали сбор средств на восстановление столичного костела Св. Николая и органа.

Автор: Тамара Отовская