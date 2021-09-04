Его стоимость по сегодняшним меркам оценивают в 1,2 или 1,5 миллиона евро.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил потерю духового органа Reiger-Kloss в результате ночного пожара в костеле Святого Николая в Киеве.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он отметил, что значительных повреждений здания благодаря оперативной реакции спасателей удалось избежать.

"Однако имеем горькую потерю – уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие. А мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ", – написал министр.

Читайте такжеВ центре Киева горел костел Святого Николая: огнем поврежден орган (фото, видео)Минкульт пока будет искать другое место для концертов и репетиций Национального дома органной и камерной музыки, который располагался в костеле.

Большой орган "Rieger-Kloss" был специально сконструирован мастерами Чехословакии для большого концертного зала в конце 1980-х.

Мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю костела, что объединило неоготическую архитектуру с уникальным инструментом.

Его стоимость по современным ценам, по некоторым сообщениям, оценивают в 1,2 или 1,5 миллиона евро.

Чешская фирма-производитель несколько лет назад объявила о неплатежеспособности, уволила всех работников и прекратила работу.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: что известно

Пожар в костеле на улице Большая Васильковская произошел ночью 3 сентября. На место происшествия выехали 80 человек состава спасателей и 16 единиц техники. Через событие временно перекрыли улицу.

Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.

По предварительной информации, горели коммуникации духового органа. Инструмент поврежден огнем.

Пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители расследуют обстоятельства возгорания архитектурного памятника.

Автор: Яна Ставская