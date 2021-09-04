Полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривень.

В Украине начали сбор средств на восстановление столичного костела Святого Николая и органа, который сгорел во время пожара.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

"Пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу", - отметил он.

По словам Ткаченко, сейчас уже есть часть суммы на противоаварийные работы.

"Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривень. Так же как и восстановление органа", - отметил министр.

Он обнародовал счет Национального дома органной и камерной музыки, на который все желающие могут перечислить средства.

Пожар в костеле Святого Николая - справка УНИАН

3 сентября в Киеве на улице Большая Васильковская, 75 начался пожар в здании Николаевского костела. Огнем был поврежден орган;

К расследованию причин пожара в костеле Святого Николая присоединилась полиция. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко взял ситуацию на личный контроль;

После этого Ткаченко подтвердил потерю духового органа Reiger-Kloss в результате ночного пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Его стоимость в современных ценах, по некоторым сообщениям, оценивают в 1,2 или 1,5 миллиона евро;

Глава МВД Монастырский назвал причину возникновения пожара в костеле. Инцидент мог случиться из-за короткого замыкания в органе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в Киеве произошла пожар на рынке "Юность".

Автор: Инна Андалицкая