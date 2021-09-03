На месте уже работают спасатели.

В Киеве на улице Большая Васильковская, 75 начался пожар в здании Николаевского костела.

Как сообщает издание ZN.UA, загорелась задняя часть здания костела Святого Николая.

Улица Большая Васильковская полностью перекрыта.

На месте прошествия работают пожарные, спасатели и скорая помощь.

Также сообщается, что над ликвидацией пожара работают городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники.

Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.

Суспільне со ссылкой на представителей ГСЧС передает, что сообщение о пожаре поступило в 21:49.

Автор: Олег Давыгора