Горит задняя часть здания / фото: ZN.UA / Telegram)
В Киеве на улице Большая Васильковская, 75 начался пожар в здании Николаевского костела.
Как сообщает издание ZN.UA, загорелась задняя часть здания костела Святого Николая.
Улица Большая Васильковская полностью перекрыта.
На месте прошествия работают пожарные, спасатели и скорая помощь.
Также сообщается, что над ликвидацией пожара работают городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники.
Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.
Суспільне со ссылкой на представителей ГСЧС передает, что сообщение о пожаре поступило в 21:49.