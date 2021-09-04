Глава МВД Монастырский отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар, и представители Нацполиции

Предварительная причина возникновения пожара в столичном костеле Святого Николая - короткое замыкание в органе

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время осмотра последствий пожара в костеле, который произошел вчера, 3 сентября, поздно вечером.

Монастырский рассказал, что сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар, и представители Нацполиции, которые проводят расследование, а также работники костела.

"Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 6 минут после поступления сообщения о пожаре на спецлинию 101. Если бы их реакция была более длительной, очевидно, были бы большие последствия пожара", - добавил он.

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В свою очередь епископ Виталий Кривицкий рассказал о последствиях пожара в костеле св. Николая, отметив, что эпицентром пожара стал орган, который сгорел дотла, а все святыни сохранились.

Об этом он написал на Facebook-странице. "Среди потерь - только концертный орган, который сгорел дотла, и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился", - отметил священник.

По его словам, огонь не коснулся деревянного алтаря и амвона, нетронутыми огнем остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части.

Весь храм закопчен и залит водой.

Пожар в костеле святого Николая: детали

Пожар в костеле святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространилась на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем телеграмм-канале после пожара написал, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв м.

Министерство культуры и информационной политики начало осуществлять оценку повреждений костела святого Николая, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Авторы: Ирина Погорелая, Инна Андалицкая