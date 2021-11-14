Пострадавшая получила серьезные ожоги, однако до сих пор не написала на мужчину заявление в полицию.

На Херсонщине мужчина поссорился с женой и прибег к "семейному садизму". Он облил 35-летнюю женщину кислотой. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает издание "Новый день".

Инцидент произошел в Геническе, в одном из домов на Вокзальной улице. Мужчина и женщина поссорились, однако бытовой скандал не закончился на словах. По информации издания, в семье случился "семейный садизм". Муж облил жену кислотой.

Женщина получила ожоги. Ее госпитализировали в больницу. Сообщается, что кислота обожгла женщине живот и ноги. Врачи говорят об ожогах второй и третьей степеней. Всего у нее обожжена почти десятая части кожи.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина облил кислотой свою сожительницу и двух ее детейОднако женщина еще не написала заявление на мужа. Если же она обратится в полицию, правоохранители установят все обстоятельства инцидента. Тогда мужчине может грозить уголовная ответственность. Где он взял кислоту и почему прибег к агрессии и нанесения тяжких повреждений - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге мужчина вывез за город и оставил на трассе бывшую жену. Он угрожал женщине пистолетом.

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Автор: Полина Кузенко