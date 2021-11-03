Он угрожал ей пистолетом.

В Кривом Роге мужчина затащил в машину и вывез за город бывшую жену.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Кривого Рога.

В полицию позвонила жительница Саксаганского района и сообщила, что бывший муж, угрожая пистолетом, посадил ее в автомобиль Skoda и повез за черту города.

Инспекторы нашли женщину вблизи поселка Радушное. Она рассказала, что муж оставил ее на трассе, выбросил оружие и уехал.

Читайте такжеВ Одессе сын до смерти забил пожилую мать и выбросил тело в подъезд (видео)Полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, закопанный в землю неподалеку.

Вскоре вернулся ее бывший муж.

36-летний нападавший рассказал, что таким образом хотел вернуть жену.

Его задержали и передали следователям Криворожского районного управления полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки издевались над лежачей бабушкой. Они наставляли на пожилую женщину пистолет, не забывая снимать это на видео.

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Автор: Людмила Жерновская