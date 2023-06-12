Задержали также одного из наиболее законспирированных агентов вражеской группы, который собирал разведданные об обороне Харькова и приграничных территорий региона.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове участника агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), который по указаниям агрессора шпионил за местами временного базирования украинских защитников, которые привлечены к обороне восточных рубежей Украины.

Как отмечает СБУ, контрразведка провела многоэтапную спецоперацию по нейтрализации вражеской агентурной сети в Харьковской области.

"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона. Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ", - сообщили в СБУ.

Сейчас задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения.

"Прежде всего его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области. Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности", - сообщили в СБУ.

Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории РФ.

Чтобы скрыть "следы" переписки с агрессором, предатель сразу удалял все отправленные в игру сообщения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 г. Служба безопасности Украины объявила подозрение предателю, который "строил" вражескую агентурную сеть на Харьковщине, привлекая преимущественно пенсионеров и "антимайдановцев". Его информаторы собирали данные о социально-политической обстановке в регионе, а также о расположении и перемещении военной техники и личного состава ВСУ. Предателем оказался 49-летний коренной харьковчанин, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Донецке.

В апреле СБУ сообщила, что также правоохранители сообщили о подозрении экс-"беркутовцу", который создал агентурную сеть РФ во фронтовых областях Украины.

Речь шла о бывшем сотруднике расформированного спецподразделения милиции "Беркут" Валерия Астахова, который после оккупации Крыма перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения".

В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута.

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