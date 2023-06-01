Задержан житель Бахмута, который по указанию российского куратора, вступил в ряды Сил обороны на Днепропетровщине, чтобы собирать информацию.

Военная контрразведка и следственные Службы безопасности Украины задержали предателя, который собирал для российских захватчиков информацию об имеющемся в Украине западном вооружении и системах противовоздушной обороны.

Как сообщает СБУ, предателя разоблачили в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины.

"Злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский", - говорится в сообщении.

В частности, после 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первое разведзадание – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу.

Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и на его окраинах.

"Впоследствии предатель получил от российской военной разведки следующую задачу - прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях", - сказано в сообщении.

Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины.

"В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ", - отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.

"Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных российской спецслужбе", - отмечается в сообщении.

Также установлено, что для коммуникации с военной разведкой РФ их приспешник использовал мессенджер "Телеграм".

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал лишь для связи со своим "куратором" из ГРУ. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за частицу 2 статьи 111 "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Российские шпионы в Украине - последние новости

Российская Федерация наплодила в Украине своих шпионов, которых обнаружат как в правоохранительных и государственных органах, так и среди гражданских.

Так, 30 мая СБУ установила личности еще двух российских чиновников, которые причастны к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, одним из них является сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий.

Еще одним российским шпионом оказался заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев. В начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева.

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