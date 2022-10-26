Оба задержанных предлагали призывникам бежать за границу.

Оперативники Службы безопасности задержали депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" и руководителя филиала столичного банка, которые предлагали призывникам бежать за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Депутат Черниговской районной рады от запрещенной партии "ОПЗЖ" предлагал потенциальным призывникам незаконно выезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей, обещая предоставить фальшивые свидетельства о рождении детей, а также обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты госграницы", - говорится в сообщении.

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Установлено, что стоимость таких "услуг" депутата составляла от 3 тыс. долл. Сумма зависела от срочности выезда и социального статуса клиента. Для реализации схемы злоумышленник привлек своего знакомого из Волыни как посредника для передачи денег.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время передачи части неправомерной выгоды.

Также в Киеве СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции, где незаконную деятельность организовал директор отделения одного из столичных банков. За 16 тыс. долл. он "гарантировал" уклонистам свое содействие в нелегальном пересечении госграницы из-за поддельных документов о непригодности к военной службе", - добавили в пресс-центре.

Оперативники задержали чиновника в Киеве вблизи его места работы после передачи всей суммы денежного "вознаграждения".

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил меры пресечения в виде содержания под стражей.

Война и уклонение

В условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Часть мужчин призывного возраста ищет пути незаконного выезда за границу, убегая от обязанности защищать свою страну от врага. Из-за большого спроса на такие "услуги" появилось немало злоумышленников, которые помогают уклоняющимся. Впрочем, их деятельность регулярно пресекают.

Недавно в Одесской области задержали злоумышленника, который организовывал незаконный выезд военнообязанных мужчин за границу. Было установлено, что с каждого уклоняющегося фигурант брал по 2,1 тыс. долл.

Пограничники с начала полномасштабного вторжения России задержали около 10 тысяч мужчин, которые пытались незаконным способом выехать из Украины.

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