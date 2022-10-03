В среднем за сутки это от 20 до 40 человек.

Пограничники с начала полномасштабного вторжения России задержали около 10 тысяч мужчин, которые пытались незаконным способом выехать из Украины.

Об этом во время информационного телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Еще с первых дней после 24 февраля мы начали фиксировать и, к сожалению, продолжаем фиксировать попытки незаконно пересечь границу именно мужчины-украинцами. Это и по пунктам пропуска, где можно легально пересекать границу, но там они пытаются использовать поддельные документы, или вне пунктов пропуска, по так называемому зеленому участку границы, где они группами или одиночно следуют пытаются пересечь границу", – отметил он.

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По словам Демченко, в общем с 24 февраля на пунктах пропуска было выявлено чуть более 3 тысяч человек, которые использовали поддельные документы.

"На зеленом участке границы задержаны более 6 тысяч человек, которые незаконным способом пытались покинуть пределы страны. В среднем за сутки это от 20 до 40 человек – и по пунктам пропуска, и по зеленому участку", – сказал он.

Ограничения на выезд мужчин за границу во время войны: какие правила в Украине

Напомним, что в Украине продлили военное положение до 21 ноября 2022 года.

В условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

По словам президента Владимира Зеленского, отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе состоится после окончания военного положения.

С 1 сентября 2022 года Кабинет министров разрешил выезд за границу на срок до 7 дней не более 10 работников экспортоориентированных компаний, у которых средняя заработная плата не менее 20 тысяч грн и отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетом.

После введения военного положения пограничники разоблачили более 700 мужчин, у которых были справки о непригодности к военной службе с признаками подделки.

В ГПСУ напомнили, что за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УКУ) предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. А за использование заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ) предусмотрен штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

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