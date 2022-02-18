Недавно Илья Кива заявил, что "любит и уважает Россию".

Антиукраинские высказывания Ильи Кивы и Татьяны Монтян не останутся без внимания правоохранительных органов.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

"Никакие высказывания, тем более которые исходят в публичном пространстве и от публичных лиц без внимания правоохранительных органов не остаются", - сказала она.

Напомним, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива после того, как бежал в Испанию на фоне угрозы полномасштабного наступления России, заявил, что "сделает все, чтобы страна возродилась".

Скандальный депутат вдруг вспомнил, что он - гражданин Украины, в то же время заявил, что "любит и уважает Россию".

"Я люблю и уважаю Россию, однако я гражданин Украины и украинец по национальности! Я родился и мои дети родились на этой земле, в ней лежат мои предки, наступит время – и я лягу рядом с ними", - высказался нардеп.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация приобщила к заседанию Совета Безопасности ООН одиозную пророссийскую деятельницу Татьяну Монтян.

Монтян заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а только брал перерыв, чтобы укрепить армию и попытаться отбить самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" силой.

"Они не то что не хотят разговаривать с республиками, они не хотят разговаривать и с гражданским обществом внутри страны", - сказала Монтян.

Также она назвала Украину "колонией коллективного мероприятия" на Совбезе ООН.