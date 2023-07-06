Мужчина делал это по собственной инициативе и не получал вознаграждения за эти данные.

В Донецкой Области Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского информатора, который "сливал" российской ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

Как сообщает СБУ, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Первым делом он пытался обнаружить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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Эти данные мужчина присылал в Telegram-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских Сил обороны создала ФСБ РФ.

Коллаборанта задержали, когда тот выходил из дома для осуществления скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск. им оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

В своих сообщениях он отмечал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.

По данным СБУ, во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Офисе генпрокурора уточнили, что чат-бот вражеского "МГБ ДНР" использовался исключительно для получения информации и не давал обратной связи.

По данным правоохранителей, мужчина начал передавать сведения о расположении в частности в Торецке личного состава, военной техники и огневых позиций ВСУ и других военных формирований по собственной инициативе.

Также он присылал через чат-бот короткие "отчеты" о местах попадания российских ракет для содействия продвижению оккупантов на территории Украины.

"Сторонника кремлевской идеологии не остановило даже то, что именно из-за опасных условий в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора он потерял работу. За свою разведдеятельность никакого вознаграждения он не получал", - рассказали прокуроры.

Борьба с коллаборантами в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессе до 8 лет заключения осудили коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами в Херсоне.

Коллаборант добровольно работал в так называемом правоохранительном органе, который россияне создали в Херсоне, когда он был оккупирован. Мужчина патрулировал улицы и охранял помещения, которые присвоил враг.

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