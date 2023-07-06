Свои "услуги" он оценивал в 3 тыс. долларов.

Служба безопасности Украины в Виннице задержала мошенника, который притворялся сотрудником спецслужбы и за деньги предлагал "отмазывать" мужчин от призыва.

Как сообщает СБУ, такие "услуги" он оценивал в 3 тыс. долларов с одного "клиента".

За эти деньги мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и требовал от чиновника военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение.

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"Там уклониста должны были признать ограниченно годным к военной службе. Таким образом он хотел избежать участия в боевых действиях ВСУ", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, мошенником оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности.

Также во время обысков у него дома нашли 60 патронов к автомату Калашникова.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием), также решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения – содержание под стражей.

Мошеннику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, правоохранители задержали мужчину во время получения второй части оговоренной суммы - 2 тыс. долларов - за "решение вопроса" с госпитализацией клиента.

Ранее он уже получил первую часть взятки - 1 тыс. долларов.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня правоохранители провели обыски дома у депутата от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева и объявили ему о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, Алексеев обещал гражданину Германии за 50 тысяч долларов "отмазать" его от экстрадиции.

Впоследствии нардепа отправили под стражу с залогом более 2 млн грн, впоследствии Алексеев внес залог и вышел из-под ареста.

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