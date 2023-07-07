Прежде всего предатель пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которое проходило техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Правоохранители задержали агента-"консерву" ФСБ, который устроился на оборонный завод на Кировоградщине и передавал России секретные документы. Как сообщает Служба безопасности Украины, вражеского агента задержали во время многоэтапной спецоперации.

По данным правоохранителей, мужчину завербовали еще до начала полномасштабного вторжения. В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на различных предприятиях. Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабного вторжения.

Недавно он получил вражескую задачу - устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ. Так, российскому агенту удалось устроиться на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу приступил к сбору разведданных для РФ, но за ним уже следила СБУ.

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Прежде всего агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании. Мужчину задержали "на горячем", когда он скрытно фотографировал тайные документы.

"В случае успешного выполнения вражеских задач российская спецслужба "гарантировала" ему свое содействие в выезде в РФ и получении гражданства страны-агрессора", - рассказали СБУ.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас предатель взят под стражу без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение.

В Офисе генпрокурора уточнили, что зафиксировали, как в июне в одном из служебных помещений подозреваемый сделал фотоснимки ряда документов по хозяйственной деятельности оборонно-промышленного предприятия с грифом "секретно" и передал их российской спецслужбе.

"При этом он осознавал последствия своих действий – то, что предоставленную информацию враг использует для подрывной деятельности против Украины", - отметили прокуроры.

Борьба с коллаборантами и предателями

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского информатора, который "сливал" российской ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Мужчина получил подозрение в коллаборационной деятельности. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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