В Киеве сбили патрульную: в сети появилось видео момента жуткого ДТП
12:28, 15 июня 2020Происшествия
838 0
Девушку госпитализировали с переломами, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.
Авария произошла 14 июня / фото kyiv.npu.gov.ua
В сети появилось видео момента ДТП в Киеве, в котором пострадала патрульная полицейская.
Читайте такжеВ Хмельницкой области в жутком ДТП погибли трое человек (фото)Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале dtp.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, полицейскую сбили во время оформления другой аварии на проспекте Палладина 14 июня.
На видео видно, как в патрульный автомобиль сзади на полном врезалась машина. В этот момент возле служебного авто стояла патрульная.
Внимание, видео содержит нецензурную лексику!
Девушку госпитализировали с переломами, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. На данный момент выясняются подробности произошедшего.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter