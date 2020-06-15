В Киеве сбили патрульную: в сети появилось видео момента жуткого ДТП

Девушку госпитализировали с переломами, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

В сети появилось видео момента ДТП в Киеве, в котором пострадала патрульная полицейская.

Читайте такжеВ Хмельницкой области в жутком ДТП погибли трое человек (фото)Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, полицейскую сбили во время оформления другой аварии на проспекте Палладина 14 июня.

На видео видно, как в патрульный автомобиль сзади на полном врезалась машина. В этот момент возле служебного авто стояла патрульная.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Девушку госпитализировали с переломами, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. На данный момент выясняются подробности произошедшего.

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