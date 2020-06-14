В Киеве во время оформления ДТП сбили женщину-полицейского

Патрульную срочно госпитализировали.

Сегодня на проспекте Палладина в Киеве во время оформления ДТП сбили полицейскую.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Как отмечается, между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое уехало с места, произошло ДТП. Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП.

Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fе, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции.

Как сообщается, патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

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