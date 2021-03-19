В Житомире прохожие спасли мужчину, который пытался прыгнуть с 35-метрового моста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Чернигове школьница совершила попытку самоубийства, выпив медикаментыОтмечается, что инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
«Мужчина перелез через перила и хотел прыгнуть вниз. Это заметили прохожие, сначала держали мужчину, чтобы он не прыгнул, разговаривали с ним, а затем силой начали перетаскивать через перила», – говорится в сюжете.
Видно, что мужчина сопротивлялся, но прохожим удалось его затащить на безопасное место.
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