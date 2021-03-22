11-летнего мальчика отнесло на льдине далеко от берега.

В Киеве рыбак Ричард Горда спас 11-летнего мальчика, которого унесло на льдине далеко от берега.

Инцидент произошел 21 марта на реке Десенка, говорится на странице в Facebook рыбака.

Сделать это удалось с помощью спиннинга. Спасение ребенка мужчина подвигом не считает. Говорит, что подобное у него уже случалось.

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"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и ударил с 1-го раза – это слава Богу. 2-й попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде", – написал Горда.

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Автор: Денис Прядко