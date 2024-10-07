Женщину подозревают в незаконном обогащении.

Печерского райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн 1528 гривень. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда.

Дело Татьяны Крупы

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Также найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, по сведениям ГБР, дома у них нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

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Впоследствии ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что изъятые во время обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк. Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.

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