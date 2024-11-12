Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности человека.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства раскрыл детали нового механизма установления инвалидности и назначения страховых выплат после ликвидации МСЭК.

"Старая бюрократическая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована. Ее заменит новый действенный механизм, ориентированный на человека и на его потребности. Первый шаг мы уже сделали. Правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценивания повседневного функционирования человека", – сказал он.

По словам премьера, практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд объективно оценят состояние пациента по одной из трех категорий:

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стойкое полное ограничение трудоспособности;

стойкое частичное ограничение трудоспособности;

трудоспособное лицо.

Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат – максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты", – отметил Шмыгаль.

По его словам, выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет. А для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и после возвращения на работу.

"Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Таким образом система станет более справедливой", – подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что при этом статус инвалидности сохраняется. Он предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится.

"Таким образом речь идет не об изменениях в какой-то институции, а о создании новой философии социальной поддержки. Ее суть сводится к трем ключевым целям: восстановить здоровье человека; дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью; обеспечить человеку такую социальную помощь, в которой он действительно нуждается", – резюмировал премьер.

Реформа МСЭК – что известно

4 ноября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена реформа Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно ему, с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

Напомним, что в течение последних месяцев в Украине случилось много скандалов, связанных с коррупцией в сфере МСЭК и оформлением фейковой инвалидности различными должностными лицами. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить проблему фальшивых инвалидностей среди должностных лиц на уровне министерств.

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