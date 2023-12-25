К счастью, обошлось без жертв.

Российские войска обстреляли пограничное село на Черниговщине во время раздачи хлеба. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, в субботу, 23 декабря, российская армия атаковала с дрона гражданских жителей, которым привезли хлеб в одно из приграничных сел Новгород-Северского района.

"Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку с дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом", – отмечается в сообщении полиции.

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Последствия вражеской атаки задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Обстрелы украинских городов

В воскресенье, 24 декабря, российские оккупационные войска накрыли огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибла 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили в разрушенном здании.

Кроме того, россияне ударили по Херсону, попав в жилой дом. Погибли два человека – 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Пострадал 54-летний херсонец. Он получил взрывную травму, ушиб и ранение ноги.

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