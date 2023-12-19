Самому маленькому пострадавшему ребенку всего 2 года.

Российские оккупанты обстреляли Херсон с левого берега. Среди пострадавших – дети.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина. Им оказывают помощь медики. Есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

Впоследствии он уточнил, что по одному из адресов пострадала семья: 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет.

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В этот вечер Херсон страдает и от ударных дронов. В 22:18 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в городе слышна работа мобильных бригад. Идет сбитие.

"Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок", – добавил он.

В 22:54 в небе над Херсоном снова заметили "Шахеды". Мрочко сообщил о работе мобильных бригад.

Атаки РФ по Украине

В последние недели россияне каждую ночь атакуют Украину ударными дронами. В частности, ночью 19 декабря российские оккупанты применили 2 БПЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной оба дрона были уничтожены – их "приземлили" на Хмельнитчине.

17 декабря на Сумщине россияне убили пожилую женщину. Она погибла в собственном доме в результате обстрела. Ей было 69 лет. Также сообщалось о повреждении домов и транспортных средств.

В результате дроновой атаки по Одесской области погиб мужчина. Жертвой оккупантов стал сотрудник Одесского национального университета им. Мечникова Дмитрий Иваница – сын известного ученого, проректора указанного вуза, профессора Владимира Иваницы. Он жил в доме, который сгорел во время атаки.

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