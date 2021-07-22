Российские силовики проводят обыски в доме крымских татар в оккупированной Россией Евпатории.
Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, утром в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят следственные действия.
В доме всего проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети.
"В очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар", - подчеркнула Денисова.
Читайте такжеВ Запорожье пьяная директриса гимназии угрожала патрульным (видео)Она подчеркнула, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и является прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни.
Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.
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