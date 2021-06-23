Ассамблея также осуждает все попытки РФ легитимизировать или нормализовать ее заявленную аннексию Крыма.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла жесткую резолюцию с требованиями к властям Российской Федерации относительно соблюдения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующую резолюцию отдали 73 голоса, “воздержались” - 2, и “против” 17.

В резолюции Ассамблея решительно осуждает временную оккупацию Россией украинской территории - Автономной республики Крым и города Севастополь, и Ассамблея подтверждает свою политику непризнания аннексии.

Также Ассамблея осуждает все попытки РФ легитимизировать или нормализовать ее заявленную аннексию Крыма.

В ПАСЕ осудили серьезные нарушения прав человека, совершенные против крымских татар сразу после аннексии, в том числе убийства и насильственные похищения людей, в отношении чего не ведется эффективных расследований.

"Ассамблея решительно осуждает высокое количество произвольных арестов, необоснованных преследований и осуждений крымских татар на основе ложных обвинений, связанных с экстремизмом или терроризмом, по политическим мотивам, включая вероятную принадлежность к мусульманским группам и через оппозицию к нынешнему режиму в Крыму”, - говорится в резолюции.

В ПАСЕ обеспокоены многочисленными случаями нарушений свободы вероисповедания крымских татар, в том числе в отношении конкретных религиозных групп, якобы причастных к террористическим или экстремистским организациям, когда эти группы не имеют связи с нарушениями общественного порядка.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность из-за ограничений, с которыми сталкиваются крымские татары относительно свободы выражения и мирных собраний, свободы мысли, совести и религии, в том числе из-за преследования лиц за организацию мирных одиночных пикетов. Выражается глубокое беспокойство из-за применения практики отказов во въезде в Крым для журналистов и последующего запрета им на долгий период посещать территорию Российской Федерации.

Ассамблея настоятельно призывает власти РФ воплотить положения резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины (в частности в этом документе сказано, что “референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя”), а также реализовать положения резолюций Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.

При этом, Ассамблея призвала РФ прекратить применять российское законодательство в Крыму, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и экстремизмом, но применять, в соответствии с международным правом, действующие законы Украины.

Также в ПАСЕ призывают Россию освободить каждое незаконно задержанное или заключенное лицо вследствие злоупотребления российским законодательством в Крыму, в том числе политических заключенных, прекратить принудительный призыв на военную службу в армию РФ жителей Крыма, в том числе крымских татар, прекратить практику перемещения задержанных из Крыма в РФ и обеспечить их возвращение в Крым или на материковую Украину.

Вместе с тем, в ПАСЕ призвали РФ немедленно прекратить административные или судебные преследования крымских татар и обеспечить, чтобы любые обыски или рейды проходили с соблюдением прав человека.

Читайте такжеЕС продлил еще на год санкции против России за оккупацию Крыма

К тому же, высказывается призыв отменить решения, запрещающие деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и позволить лидерам Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым. Также высказывается призыв отменить запрет на деятельность крымскотатарских медиа в Крыму.

Ассамблея призывает РФ обеспечить полный и беспрепятственный доступ международным и региональным органам по наблюдению за правами человека в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко