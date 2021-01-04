Накануне он избил дочку, поставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать.

В оккупированном Крыму мужчина убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача.

Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

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3 января в одном из домов города Бахчисарай правоохранители обнаружили тело девочки. Приехавшие на место следователи-криминалисты не нашли признаков насильственной смерти, однако результаты медицинской экспертизы показали, что ребенок умер из-за удушения.

23-летний отец погибшей явился к правоохранителям с повинной. Выяснилось, что накануне он избил дочку, поставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать. Мужчина регулярно напивался и избивал жену с детьми.

Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и угрозами заставил жену подтвердить это.

Ранее школьник из Москвы вызвал полицию, потому что не хотел спать.

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Автор: УНИАН