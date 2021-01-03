В Москве школьник пожаловался в полицию и вызвал наряд на собственную мать, которая пыталась уложить его спать.
Об этом пишет Телеграм-канал Life Shot.
По прибытию на место полиция обнаружила недоуменную мать, которая рассказала, что готовила еду на кухне, а 13-летний сын "мешался под ногами" и отказывался идти спать.
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"В итоге поругались. Мальчик закрылся в туалете, но не чтобы поплакать, а чтобы втихаря позвонить в полицию и заявить, что "мать буянит". (Кстати, женщина не пьёт и в момент приезда полиции была трезва). Полицейским удалось помирить маму и сына. Претензий друг к другу у них больше нет. Во всяком случае, пока", - сказано в сообщении.
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