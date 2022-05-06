Пожалуй, это лучший ответ, виноват ли в войне только Путин, все ли граждане Российской Федерации, констатировал советник мэра Мариуполя.

Русские разбили все припаркованные в порту Роттердама автомобили с украинскими номерами.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам Нидерланды на большом лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все машины с украинскими номерами, что были припаркованы возле лайнера. Говорят, что на месте много полиции и Красного креста", - пишет Андрющенко.

Украинцы предполагают, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда.

"Пожалуй, это лучший ответ, виноват ли в войне только Путин, или же все граждане Российской Федерации. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе не будет покоя никому", - подытожил чиновник.

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Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения и проводить перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

На Донбассе за минувшие сутки отбито одиннадцать атак российских оккупантов, уничтожено восемь танков, одиннадцать ББТ и пять единиц автомобильной техники. В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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