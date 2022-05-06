Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 по российскому вторжению.

Также отмечают, что враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения и проводить перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

В Генштабе отмечают, что в подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности сил реагирования. Также в приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

Также сообщают, что на Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. "На севере Херсонщины и Николаевщины враг осуществляет обстрелы населенных пунктов, которые оставил" - сказано в сообщении.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

Как писал УНИАН, несколько дней назад российские войска в боях с ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

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