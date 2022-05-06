В Генштабе отмечают, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага.

На Донбассе за минувшие сутки отбито одиннадцать атак российских оккупантов, уничтожено восемь танков, одиннадцать ББТ и пять единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по оперативной информации по состоянию на 6.00

Отмечается, что в городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

В Генштабе отмечают, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

Также сказано, что на Попаснянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий не вел, но осуществляет огневое влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

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