СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны.

Служба безопасности Украины предотвратила совершение терактов, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", – сообщил Дехтяренко.

В то же время, в СБУ пока никаких подробностей не разглашают, но обещают сообщить детали спецоперации позже.

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Теракт в Crocus City Hall

Как сообщал УНИАН, 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел крупнейший за 20 лет теракт – вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Ответственность за совершение теракта на себя взяла радикальная группировка "Исламское государство".

Российский диктатор Владимир Путин стремится ввести в заблуждение широкую общественность и "повесить" ответственность за теракт исламистов в подмосковном концертном зале Crocus City Hall на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

При этом, разведки стран Запада заранее предупреждали Москву о возможности теракта, и в частности, что его могут устроить в Crocus City Hall.

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