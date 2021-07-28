Люди, отдыхающее на реке Прут, трижды видели "бреющий полет", а на четвертом круге воздушное судно потерпело крушение.

Очевидцы падения самолета на Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, случайно сняли на видео последние секунды полета. Кадры трагедии, в которой погибли трое пассажиров-иностранцев и один пилот-украинец, уже всколыхнули сеть.

На видео, которое случайные свидетели падения самолета опубликовали на YouTube, можно увидеть, как воздушное судно резко падает.

Очевидцы рассказали, передает ТСН, что они отдыхали на реке Прут. Компания людей наблюдала, как самолет сделал три круга на "бреющем полете". В момент, когда случайные свидетели решили заснять все на видео и включили камеру, воздушное средство потерпело крушение.

Читайте такжеНа Николаевщине несовершеннолетняя обвинила бывшего парня в изнасиловании на глазах у ее бабушкиСамолет начал резко падать, потом он вспыхнул и появился черный дым. Комментаторы отмечают, что момент крушения выглядит действительно ужасно.

Трагедия на Прикарпатье: что известно о падении самолета - справка УНИАН

28 июля, примерно в 13.30 спортивный легкомоторный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.

При крушении самолета погибли четверо человек - пилот и три пассажира.

Погибший пилот - Игорь Табанюк. Он был одним из самых опытных пилотов Украины, вместе с путешественником Дмитрием Комаровым он ставил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.

Пассажиры, погибшие на борту самолета - хасиды из США. Они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район.

В доме, на который упал самолет, на момент трагедии находились люди - мать с двумя детьми. Они успели спастись, вовремя выбежав на улицу.

Ранее УНИАН уже сообщал о том, что летевший из Киева самолет срочно сел в Грузии. Рейс Киев – Батуми авиакомпании Yanair не сумел с первого раза приземлиться в пункте назначения.

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Автор: Полина Кузенко