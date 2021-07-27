Рейс Киев – Батуми авиакомпании Yanair не сумел с первого раза приземлиться в пункте назначения.

В грузинском Тбилиси из-за погодных условий произошла вынужденная посадка самолета украинской авиакомпании.

Об этом сообщает "Грузия Online".

ЧП произошло с авиарейсом Киев – Батуми, который выполнял авиаперевозчик Yanair. Сесть в пункте назначения самолет не сумел из-за проливного дождя и тумана над Батуми.

В результате пассажиры провели несколько часов в аэропорту Тбилиси — после того, как туман рассеялся, самолет вылетел в направлении пункта назначения.

Это уже не первая неурядица на этом направлении за последнее время — месяц назад авиалайнер компании SkyUp, выполнявший рейс Киев-Батуми, вернулся в киевский аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту.

Кроме того, сегодня произошла небольшая задержка авиарейса Львов – Батуми. В Батумском аэропорту утверждают, что это случилось не по вине грузинской стороны.

А в мае в международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Киев-Стамбул.

Автор: Станислав Кожемякин