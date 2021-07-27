В грузинском Тбилиси из-за погодных условий произошла вынужденная посадка самолета украинской авиакомпании.
Об этом сообщает "Грузия Online".
ЧП произошло с авиарейсом Киев – Батуми, который выполнял авиаперевозчик Yanair. Сесть в пункте назначения самолет не сумел из-за проливного дождя и тумана над Батуми.
В результате пассажиры провели несколько часов в аэропорту Тбилиси — после того, как туман рассеялся, самолет вылетел в направлении пункта назначения.
Это уже не первая неурядица на этом направлении за последнее время — месяц назад авиалайнер компании SkyUp, выполнявший рейс Киев-Батуми, вернулся в киевский аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту.
Кроме того, сегодня произошла небольшая задержка авиарейса Львов – Батуми. В Батумском аэропорту утверждают, что это случилось не по вине грузинской стороны.
А в мае в международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Киев-Стамбул.