В криворожской больнице скончалась 21-летняя местная жительница, которую ранее облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель.
Об этом пишет местный сайт "Первый городской". Информацию подтвердили в районном управлении полиции.
Беременная девушка находилась в реанимации, там и умерла. Без матери остались двое детей.
Инцидент, во время которого она получила травмы, произошел в Долгинцевском районе города 26 мая. Тогда злоумышленник облил девушку легковоспламеняющейся жидкостью и поднёс огонь. После он попросил соседей вызвать ей скорую помощь, утверждая, что она сама обожглась, и сбежал. Пострадавшую госпитализировали, ее обидчика разыскали и задержали.
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Сейчас он находится под арестом после соответствующего решения суда. В полиции сейчас решают вопрос о переквалификации уголовного дела против него. Ранее оно было открыто по статье 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).
За жизнь пострадавшей около недели боролись медики в реанимации, однако спасти девушку не удалось. У нее ранее диагностировали ожоги лица, тела, рук, ног и дыхательных путей различной степени. Всего было поражено около 70% тела.
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