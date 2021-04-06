В Одессе полиция разыскивает двух военнослужащих срочной службы, которые самовольно оставили госпиталь и подозреваются в краже более 12 тыс. грн.
Как сообщил УНИАН источник в одесской полиции, инцидент случился в минувшие выходные на территории инфекционного отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины.
По словам правоохранителя, двое юношей, 2001 г. р. и 2002 г. р., которые призваны на срочную службу, в указанном медицинском учреждении находились на лечении.
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«По предварительным данным, они скрылись, прихватив с собой не принадлежащие им более 12 тыс. грн», - сказал представитель полиции, отказавшись уточнить, какой именно диагноз был поставлен срочникам.
По его данным, в настоящее время открыто производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела в связи с самовольным оставлением места службы.
«Это может быть дезертирство или уклонение от военной службы путем симуляции болезни, но пока это точно неизвестно», - рассказал сотрудник полиции.
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