Всего оккупанты выпустили 20 снарядов 120-го калибра.

Боевики на Донбассе снова нарушили режим тишины. Оккупанты обстреляли из минометов окрестности Опытного.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики обстреляли Опытное рано утром 23 июля - с 4:42 по 5:35. Оккупанты били по населенному пункту из минометов 120-го калибра. Всего выпустили 20 снарядов.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что огонь вели с оккупированного населенного пункта Веселое. При этом в сообщении не указано, пострадал ли кто-то при обстреле.

Украина направила сообщение о нарушениях со стороны боевиков главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как ранее сообщал УНИАН, на Донбассе в результате подрыва на мине ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Автор: Анастасия Горбачева