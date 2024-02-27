Злоумышленниками оказались шесть жителей Киевской области, им от 17 до 21 года, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили молодых людей из Киевской области, которые записали видео с лозунгами оккупационных отрядов главаря Чечни Рамзана Кадырова.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, спецслужба и полиция "по горячим следам" установили личности и местонахождение жителей Киевщины, которые "распространили видео в поддержку страны-агрессора". Речь идет о шести местных жителях в возрасте от 17 до 21 года. "Они устроили вечеринку, во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги оккупационных отрядов Кадырова. Провокационные высказывания молодые люди записали на видео, а 26 февраля эта запись появилась в одном из популярных мессенджеров", - рассказали в СБУ.

Так, по данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых был задержан автор антиукраинского видео. Во время обысков в его доме в Киеве был обнаружен мобильный телефон, на который он записывал враждебные лозунги. Также в доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществляли выстрелы во время вечеринки.

Видео дня

Сейчас ему планируют сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. "Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, американская певица Лора Перголицци, которая известна под сценическим псевдонимом LP, попала в скандал в сети. Недавно артистка, которая поддерживала Украину с начала полномасштабного вторжения, опубликовала видео, на котором она была одета в худи с российским флагом. Она поблагодарила российских фанатов за такой подарок.

Потом певица удалила эту сториз, поскольку получила хейт от подписчиков. Люди просили отменить концерты поклонницы России. После критики певица записала нелепое видеообращение к поклонникам. В нем она подчеркнула, что поддерживает украинцев.

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