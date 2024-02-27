Подписчики захейтили ее поступок.

Американская певица Лора Перголицци, которая известна под сценическим псевдонимом LP, оскандалилась в сети.

Недавно артистка, которая поддерживала Украину с начала полномасштабного вторжения, опубликовала видео, на котором она одета в худи с российским флагом. Она также поблагодарила российских фанов за такой подарок.

Но позже певица удалила эту сторис, ведь получила хейт от подписчиков. Люди просили отменить концерты поклонницы РФ.

Реакция пользователей

Подписчики активно начали комментировать поступок LP.

"Лучше бы вам прямо в Москву"

"Носите Россию, очень глупый выбор"

"Ношу российское худи. Вы серьезно? Надеюсь, что люди отменят ваши концерты"

"Можно идти за российским кораблем".

Кстати, после критики певица записала нелепое видеообращение к поклонникам. В нем она подчеркнула, что поддерживает украинцев.

"Я благодарна своим поклонникам со всего мира. Я знаю, что среди них есть много украинцев, которые являются беженцами в Балтийских странах. И я хочу, чтобы мои украинские фаны знали, как сильно я их поддерживаю и всегда поддерживала. Я люблю вас и надеюсь увидеть вас на концертах", - сказала LP.

Что известно о LP

Певица LP начала свою карьеру в 2001 году. Тогда она представила свой дебютный альбом "Heart-ShapedScar" и писала песни для известных исполнителей, в частности для Рианны и Кристины Агилеры.

В сентябре 2015 года вышла композиция "Lost on You", которая принесла ей популярность. Сингл занял первую позицию в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции и Израиля.

Напомним, ранее певица LP на концерте подняла флаг Украины и признавалась в любви украинцам.

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