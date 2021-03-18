Парень случайно выстрелил себе в грудь / фото іnformator
В одном из сел Житомирской области 16-летний парень случайно выстрелил себе в грудь во время разборки пневматической винтовки.
Читайте такжеВо львовском Охматдете хирурги удалили из аппендикса ребенка пулю от пневматической винтовки (фото)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Отмечается, что сейчас пострадавший в больнице с непроникающим ранением грудной клетки. По словам врачей, угрозы жизни парня нет.
В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют, как оружие оказалось в руках юноши.
Вас также могут заинтересовать новости
- Житель Днепра застрелил сожительницу, пока чистил ружье (фото, видео)
- Защищал сестру: в Одесской области будут судить мужчину, застрелившего подростка
- Во Львове погиб полицейский, выстрелив себе в голову
- Под Днепром мужчина перерезал вены в паху канцелярским ножом из-за болезни
- В Днепре пьяная 12-летняя школьница резала вены на глазах у прохожих (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram