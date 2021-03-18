Юноша в больнице, угрозы жизни нет.

В одном из сел Житомирской области 16-летний парень случайно выстрелил себе в грудь во время разборки пневматической винтовки.

Читайте такжеВо львовском Охматдете хирурги удалили из аппендикса ребенка пулю от пневматической винтовки (фото)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что сейчас пострадавший в больнице с непроникающим ранением грудной клетки. По словам врачей, угрозы жизни парня нет.

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют, как оружие оказалось в руках юноши.

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Автор: Катерина Шварц