Министр также рассказал, как будут действовать силовики в случае прорыва мигрантов.

В случае прорыва мигрантов подразделения Министерства внутренних дел будут на украинско-белорусской границе через 30-60 минут.

Как сообщает отдел информации и коммуникации Национальной гвардии Украины, об этом во время объединенных тактико-специальных учений в пропускном пункте Дольск в Волынской области, которые проходят в рамках совместной специальной пограничной операции "Полесье", заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В ходе учений, мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлении мигрантов, наши подразделения будут на границе. Последовательность событий будет такова – получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники. Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые абсолютно готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственной границы", – сказал министр.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан отметил, что военнослужащие НГУ готовы в любой момент отправиться на тот участок границы, где возникнет кризис.

"Подразделения первой очереди Нацгвардии Украины уже находятся на украинско-белорусском участке границы в пяти областях страны. Подразделения второй и третьей очереди пребывают в пунктах постоянной дислокации в полной готовности к выезду. В том числе привлечено эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, авиации: как самолеты, так и вертолеты для патрулирования и мобильной доставки личного состава в определенные районы", – сообщил он.

Сейчас объединенные тактико-специальные учения проводятся в пяти областях, граничащих с Республикой Беларусь.

Миграционный кризис на границе ЕС

23 ноября на границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Координируется она Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими привлеченными резервами.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти этой страны в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская