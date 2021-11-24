Ранее правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства госграницы.

Кабинет министров выделил 175 млн грн на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

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Согласно принятому решению, Государственной пограничной службе выделяется 66,9 млн, а Национальной гвардии - 108 млн грн.

"Должны быть готовы к любому сценарию, поэтому выделяем 175 млн грн на усиление охранных мероприятий украинской границы", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС:

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства госграницы.

23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

Автор: Леся Лещенко