Задача спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами границы и попадания их в Украину.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, задача спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами границы и попадания их в Украину.

"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", - отметил первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко.

Спецоперация координируется Госпогранслужбой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженными силами и другими задействованными резервами.

"Контроль за режимом государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов. В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавили в ГПСУ, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы.

"В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, следующих к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья", - говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства госграницы.

Автор: Светлана Закелова