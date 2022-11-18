На месте происшествия работают спасатели.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры", - отметил он. На месте происшествия работают спасатели. "Подробности позже", - добавил председатель ОВА.

ОБНОВЛЕНО 23:55. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram уточнил, что в результате удара на объекте произошел пожар.

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"Цинические путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье. Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", - рассказал он.

По словам Куртева, под завалами могут оказаться люди. "Обычные мирные люди, которые просто были в то время на работе...", - добавил секретарь горсовета.

Обстрелы Запорожья

В ночь на 18 ноября оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Под удар попали жилые дома. Днем число погибших возросло до 9 человек.

Война в Украине: главные новости

Российские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Обстрелы со стороны россиян велись и на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Выведенные с правобережья Херсонской области войска враг продолжает перебрасывать на восток. Сегодня вечером Генштаб сообщал о наращивании группировки оккупантов в Новоайдаре Луганской области.

Вместе с тем британская разведка писала, что часть разбитых сил российское командование планирует задействовать для штурмов под Бахмутом.

18 ноября Россия не наносила массированных ударов по Украине. Однако из-за серии предыдущих ракетных атак из строя выведено почти 50% всей энергосистемы.

По мнению директора Центра армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, после горячей фазы войны противостояние будет продолжаться еще 10-15 лет.

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