Враг нанес ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры", - отметил он. На месте происшествия работают спасатели. "Подробности позже", - добавил председатель ОВА.
ОБНОВЛЕНО 23:55. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram уточнил, что в результате удара на объекте произошел пожар.
"Цинические путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье. Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", - рассказал он.
По словам Куртева, под завалами могут оказаться люди. "Обычные мирные люди, которые просто были в то время на работе...", - добавил секретарь горсовета.
Обстрелы Запорожья
В ночь на 18 ноября оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Под удар попали жилые дома. Днем число погибших возросло до 9 человек.
Война в Украине: главные новости
Российские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Обстрелы со стороны россиян велись и на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Выведенные с правобережья Херсонской области войска враг продолжает перебрасывать на восток. Сегодня вечером Генштаб сообщал о наращивании группировки оккупантов в Новоайдаре Луганской области.
Вместе с тем британская разведка писала, что часть разбитых сил российское командование планирует задействовать для штурмов под Бахмутом.
18 ноября Россия не наносила массированных ударов по Украине. Однако из-за серии предыдущих ракетных атак из строя выведено почти 50% всей энергосистемы.
По мнению директора Центра армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, после горячей фазы войны противостояние будет продолжаться еще 10-15 лет.