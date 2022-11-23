В результате обстрела, совершенного противниками, пострадали медики.

В результате удара российских оккупантов по больнице в Запорожской области пострадали двое врачей.

Погиб мальчик, который родился 2 дня назад, а его мать выжила, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Вольнянск, Запорожская область. Ночью оккупанты ударили ракетами С-300 по родильному отделению местной больницы... 2 человека пострадали - врачи. 1 врач в тяжелом состоянии", - отметил представитель ОП.

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На месте работают спасатели, работы по разбору завалов продолжаются.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Противники уже не раз обстреливали Запорожскую область из различного вооружения, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Ранее сегодня, 23 ноября, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец.

22 ноября стало известно, что в городе Орехов Запорожской области снаряд захватчиков упал возле места, где людям раздавали хлеб, погиб соцработник, а еще два человека получили ранения.

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