Противник использует жалкую тактику, отметил руководитель Офиса президента.

В Орехове Запорожской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

Вражеский снаряд упал возле места, где жителям раздавали хлеб, как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Немного людей было. Люди придерживаются правил, чтобы не было массового скопления, но тем не менее снаряд, который упал возле этого гуманитарного пункта раздачи хлеба, убил соцработника и ранил двух женщин", - отметил председатель ОВА.

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Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак уже прокомментировал смертоносный вражеский обстрел.

"Российские террористы обстреливают пункты выдачи гуманитарки, продолжают ядерный шантаж - жалкая тактика военных неудачников", - написал он в Telegram.

Ермак подчеркнул, что на каждое такое действие есть украинское противодействие.

Ситуация в Запорожской области во время войны Украины с Россией - важнейшие новости

Противники уже не раз обстреливали населенные пункты региона из различного вооружения, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 18 ноября оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб мирный житель.

Стоит отметить, что, по данным ООН, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уже погибли по меньшей мере 6 595 наших гражданских земляков, а еще 10 189 - были ранены.

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