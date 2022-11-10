Выехать с захваченных россиянами территорий через оккупированную Васильевку в Запорожье крайне сложно из-за необходимости получения специального разрешения.

По сравнению с августом-сентябрем оккупанты выпускают почти в десять раз меньше автомобилей с оккупированной территории Запорожской области в областной центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Васильевке сегодня очереди нет. Но ее нет не из-за того, что желающих уехать нет, а из-за того, что уехать очень сложно", - отметил он.

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По словам Федорова, чтобы выехать через оккупированную Васильевку в Запорожье жителям оккупированных территорий нужно подать захватчикам заявление на выезд и получить специальное разрешение.

Он рассказал, что в Мелитополе, чтобы записаться на подачу этой заявки, надо месяц ждать в очереди. В частности, по состоянию на сегодня записаться в очередь можно на середину декабря.

Мэр уточнил, что мелитопольцы пытаются делать это в окрестных селах, где очереди меньше.

"После подачи заявки рашисты ее в течение двух недель рассматривают и затем принимают решение... Алгоритм принятия этого решения никому неизвестен... Но если в августе или сентябре мы ежедневно видели тысячу автомобилей, которые приезжали в Запорожье с временно оккупированной территории, то в последние дни это не более 150 автомобилей в сутки – почти в десять раз меньше. Поэтому, к сожалению, сегодня уехать крайне сложно", - сказал Федоров.

Ситуация на блокпосту в Васильевке

На КПП "Васильевка" жители Мелитополя и других оккупированных территорий длительное время не могли выехать в Запорожье. Люди неделями ждали в машинах.

Месяц назад мэр Мелитополя сообщил, что 13 дней на вражеском блокпосте в Васильевке россияне держат в заложниках украинцев. Не пропускали ни женщин с детьми, ни стариков. С конца сентября в очереди на выезд ожидали более 4 тыс. человек.

Блокирование выезда с оккупированных территорий Украины

В конце сентября оккупанты ограничили пропуск граждан на подконтрольную Украине территорию через населенный пункт Васильевка на Запорожье.

Сначала на вражеском блокпосте прекратили пропускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Это связывали с намерениями врага проводить так называемую "мобилизацию".

С 1 октября оккупанты ввели обязательные пропуска для въезда и выезда с оккупированной территории.

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