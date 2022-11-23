На месте работают спасатели.

Российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, который только что появился на белый свет", - написал в своем Telegram-канале председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Видео дня

Старух добавил, что на месте работают спасатели.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, в последнее время российские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях. Кроме того, по сравнению с августом - сентябрем россияне выпускают почти в десять раз меньше автомобилей с оккупированной территории Запорожской области в областной центр.

Так, 22 ноября Старух сообщил, что в Ореховые из-за обстрела россиянами очереди за хлебом погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: