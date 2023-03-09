Они хотели избежать призыва на военную службу, говорят пограничники.

В Одесской области задержали четырех мужчин призывного возраста, которые на такси пытались попасть в Молдову.

Об этом УНИАН сообщили в Госпогранслужбе. Как отмечается, на окраине с. Розовка пограничники Подольского отряда остановили автомобиль, в котором ехал 36-летний гражданин Украины. В машине, кроме водителя, находилось четверо мужчин призывного возраста - жители Сумщины, Донетчины и города Кропивницкий.

Выяснилось, что они планировали выехать за границу, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого через рекламное объявление в сети Интернет мужчины связались с жителем приграничья и попросили о "помощи". За свои услуги мужчина пожелал около 4 тыс. долл.

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"По прибытии в Одессу, они получили инструкцию, как добраться до города Подольск, где должны были сесть в такси и доехать до границы", - говорится в сообщении.

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы. Сейчас в Нацполицию направлено сообщение о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу).

Попытки незаконно выехать из страны

Недавно прикорднники рассказали, что с начала полномасштабной войны задержали более 11 тысяч нарушителей пересечения границы. Еще более 4 тысяч человек остановили при попытке выехать по поддельным документам или другим способом.

Почти год назад в Румынию пытался уехать 30-летний киевлянин - для этого он попытался выдать себя за женщину. А недавно пограничники задержали группу мужчин, которые хотели сбежать на надувном матрасе.

Недавно в парламенте появились два законопроекта, которые предлагают открыть границы для некоторых мужчин.

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