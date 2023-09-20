Местные жители уповают на суровый приговор россиянам.

В Чернигове заочно судят 15 российских военнослужащих, причастных к пыткам жителей села Ягодное, которых насильно почти месяц удерживали в подвале местной школы.

По сообщению Черниговской областной прокуратуры, дело рассматривает Черниговский районный суд.

Российских военнослужащих обвиняют по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет заключения.

Сегодня суд допросил первых свидетелей по делу. Все жители Ягодного, находившиеся в подвале, могут по желанию свидетельствовать в суде.

По данным следствия, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в марте 2022 года поместили и насильно удерживали в подвальном помещении школы в нечеловеческих условиях более 300 местных жителей, в том числе почти 70 несовершеннолетних.

При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице догола в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха.

"Вследствие содержания гражданского населения в нечеловеческих условиях - без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения в полной темноте, без обеспечения питьевой водой и едой, в антисанитарных условиях с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В то же время военнослужащие ВС РФ запрещали осуществлять захоронение умерших в количестве менее пяти человек, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.

Российских военнослужащих украинские правоохранители идентифицировали по документации, которая осталась после деоккупации села.

Как рассказал УНИАН житель Ягодного Виктор Сорокопуд, который с семьей находился в подвале и сын Сергей которого получил ранения, жители села верят в справедливость и надеются, что наказание для оккупантов будет максимально суровым.

"За такое прощение нет и не должно быть", - подчеркнул он.

Пытки жителей Ягодного во время российской оккупации

С 3 по 31 марта 2022 года в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета Черниговского района российские оккупанты удерживали более 350 мирных жителей, из которых почти 70 - дети. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику – 93 года.

Этих людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом" оккупантов

Из-за нечеловеческих условий содержания – отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде – умерли 10 пожилых людей.

Из 180 домов населенного пункта – 148 было повреждено, 16 разрушено дотла. Семеро жителей села были расстреляны врагом.

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