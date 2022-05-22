Из-за нечеловеческих условий содержания умерли 10 пожилых людей.

Оккупанты месяц удерживали в подвале своего "штаба" на Черниговщине 350 украинцев с детьми, используя их как живой щит.

Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора.

"Установлено, что с 3 по 31 марта 2022 года в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета Черниговского района оккупанты удерживали мирных жителей. В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находилось более 350 местных, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику - 93 года. Фактически людей, которые содержались в подвале, использовали как живой щит, поскольку здание школы было "штабом" оккупантов", - информируют в прокуратуре.

Отмечается, что из-за нечеловеческих условий содержания - отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, еде, воде - умерли 10 пожилых людей.

Прокуроры Черниговщины совершили совместный выезд с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда в село Ягодное для фиксации военных преступлений РФ.

Также сообщается, что из 180 домов населенного пункта 148 повреждены, 16 разрушены до основания. Установлено, что семеро жителей села были расстреляны врагом.

Как свидетельствуют очевидцы, во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Похищены стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 22 мая снова обстреляли приграничные районы Черниговской области. Наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ. Потерь среди личного состава и техники нет.

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